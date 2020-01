Martin Fourcade battu par Johannes Boe pour leurs retrouvailles en Slovénie

La bataille a bien eu lieu... mais Johannes Boe l'a emporté. De retour à la compétition après la naissance de son fils, le Norvégien s’est imposé devant Martin Fourcade, jeudi, lors de l’Individuel de Pokljuka comptant pour la 6e étape de la Coupe du monde de biathlon. Un résultat qui annonce un week-end bouillant en Slovénie.

Le Français avait prévenu que son rival reviendrait «avec ce surplus d’énergie d’avoir été papa». Ce fut bien le cas. Car si certains pensaient que Boe, qui a manqué les étapes d'Oberhof et de Ruhpolding, serait fatigué après sa pause maternité, ils se sont rapidement ravisés en voyant le tenant du titre en pleine forme. Que ce soit sur les skis ou sur le pas de tir (20 sur 20).

Mais Martin Fourcade n'a pas à rougir. Bien au contraire. Dans la ligne de ses quatre derniers succès, le porteur du dossard jaune s'est lui aussi montré à son aise sur la piste slovène. S'il termine deuxième avec 11 secondes de retard, devant son coéquipier Fabien Claude - touché par le récent décès de son père -, le Catalan s'est aussi offert un tir parfait (20 sur 20). Malheureusement, une chute sur le pas de tir lui a fait perdre quelques secondes.

«Je n’aurai pas pu faire mieux, s'est réjoui de son côté Johannes Boe. Je me suis senti un peu fatigué mais j’ai tout donné pour m'imposer. Maintenant, on doit être le plus parfait possible pour s’imposer. Seulement dix secondes d’écart entre Martin (Fourcade) et moi, c’est incroyable.»

La mass-start de dimanche et le reste de la saison s'annoncent des plus passionnantes. Tant mieux pour le spectacle.