Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets : la NBA va faire son show à Paris

La fête de la balle orange. Pour la première fois de l’histoire, une rencontre de saison régulière de NBA se déroulera en France, vendredi (21h) à l’AccorHotels Arena entre les Bucks de Milwaukee et les Hornets de Charlotte.

C'est peu de dire qu'il s'agit d'un évènement. Durant les années 1990 et 2000, l'Hexagone a déjà accueilli à de nombreuses reprises des franchises nord-américaines mais il ne s'agissait que matchs d'avant-saison jamais de rencontre de championnat. Alors que Londres accueillait cette délocalisation depuis 2011, Paris est parvenu à s'offrir ce match de prestige. Et le public français sera gâté.

Sur le terrain, l'affiche fait déjà saliver avec à la crème de la crème. En effet, Milwaukee caracole en tête de la NBA, emmené par le meilleur joueur en titre (MVP) : le Grec Giannis Antetokounmpo. A 25 ans, le Grec, né de parents nigérians, ne cesse d'impressionner et vient d'ailleurs de dépasser les 10.000 points inscrits dans la Ligue.

Du côté de Charlotte, le capitaine de l’équipe de France, Nicolas Batum, sera le seul représentant tricolore. «C’est un moment assez émouvant dans une carrière, a concédé l’homme aux 144 sélections avec les Bleus. En tant que joueur non américain, faire un match de NBA dans son propre pays, c’est assez particulier». Le Normand a évoqué sa fierté d'«être le premier».

@nicolas88batum of the @hornets says hello from the Eiffel Tower! #NBAParis pic.twitter.com/C7odkLEMfP

— NBA (@NBA) January 22, 2020