NBA Paris Game : Quand les Bucks de Milwaukee s’éclatent dans l’antre du PSG

En marge de la rencontre entre les Bucks de Milwaukee et les Hornets de Charlotte, vendredi à Paris, les joueurs du Wisconsin ont profité de leur séjour dans la capitale française pour découvrir le Parc des Princes.

Après quelques jongles sur la pelouse du Parc, un petit détour par le PSG Experience et une imitation improvisée de célébration d’un but dans les tribunes, les joueurs ont posé dans l’enceinte parisienne. Un bon moment partagé sur le compte Twitter des Bucks et sur celui du PSG.

"Basketball chose me, but I could be in this locker room with @neymarjr and @KMbappe."





