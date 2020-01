Vidéo : un inconnu réalise le coup du tournoi à l'Open d'Australie

Jouer à domicile permet souvent d'augmenter son niveau de jeu, et ce n'est pas l'Australien Alex Bolt qui va dire le contraire. Le 140ème joueur mondial a tout fait pour tenter de vaincre, sans succès, Dominic Thiem, tête de série numéro 5 à l'Open d'Australie ce 23 janvier, au point de sortir des coups spectaculaires.

Dans un troisième set serré, Bolt avait l'opportunité de virer en tête. Malgré un très bon retour amorti de l'Autrichien, il sprinte et glisse la balle en contournant le filet. Ce coup, très apprécié d'un certain Roger Federer, n'aura pas manqué de faire se lever le public présent.

