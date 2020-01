NBA Paris Game 2020 : Un événement dans la lignée de l'idylle entre Michael Jordan et la France

Il est là. Le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan, est présent à Paris pour assister à la rencontre de son équipe, les Charlotte Hornets, face aux Bucks de Milwaukee, ce vendredi à l’Accorhotels Arena. «His Airness» possède une histoire particulière avec la France. Une idylle commencée il y a 35 ans.

«Michael (Jordan) aime la France et Paris, a confié cette semaine dans L’Equipe Nicolas Batum, capitaine des Bleus et joueur des Hornets. Il vient quasiment tous les ans dans le Sud (…) C’est un beau pays où la culture basket est ancrée. Ça lui parle».

Et le public français lui rend bien cet amour. Pourtant, si chaque passage de «Sa Majesté» dans la capitale provoque des mouvements de foule, cela n’a pas toujours été le cas. Lors de sa première visite, en 1985, «MJ» n’a que 22 ans et vient d’être élu rookie de l’année (meilleur débutant) en NBA. Pas encore connu du grand public, le jeune arrière des Bulls de Chicago prend la pose devant la Tour Eiffel devant un parterre composé de quelques curieux.

Ce faible engouement va induire en erreur les organisateurs de la deuxième venue de Michael Jordan, en septembre 1990, avant une saison qui verra «MJ» remporter son premier titre NBA. Lors d’une tournée promotionnelle avec Nike. Jordan participe à un match d’exhibition et porte les couleurs du Tours BC contre les Allemands du Steiner Bayreuth.

Restés sur l’impression laissée en 1985, les organisateurs de Nike voient trop petit. Le gymnase Géo-André, situé du 16e arrondissement de Paris et d'une capacité de 1.500 places, est trop juste pour accueillir les 10.000 fans qui se sont agglutinés devant l'enceinte. Par crainte d'un débordement, Jordan est tenté de faire faux bond quand les orgnisateurs parviennent à le convaincre de rester à une condition : qu’il n’y ait aucun incident.

Après avoir inscrit 37 points, «MJ» se faufile discrètement dans les vestiaires et s’éclipse en douceur. «Je suis un des seuls entraîneurs d’Europe à l’avoir coaché, j’en suis fier», avait confié à la Nouvelle République Michel Bergeron, alors entraîneur des Tourangeaux. «Plus sérieusement, je n’ai pas coaché Jordan, je n’ai pas cette prétention-là. Il était dans l’équipe et voilà. Il a joué, il s’est fait plaisir, il a fait plaisir aux joueurs. Il a été très collectif, il s’est mis au service de l’équipe », avait encore partagé le technicien. La vedette semble avoir apprécié son séjour dans la capitale française, une ville où il peut se «déplacer sans être dérangé», avait-il alors apprécié.

«je peux témoigner de la passion des fans français pour le basket NBA» M. Jordan

Ce qui n'est plus le cas lorsqu'il revient, cette fois en tant que superstar et au sommet de son art, en octobre 1997. Dans la salle alors nommée Paris-Bercy, c’est une équipe des Bulls en route pour un deuxième Three-Peat (troisième titre de suite) en NBA qui se présente en France. Dès la conférence de presse, Jordan annonce son ambition : remporter l’Open McDonald’s et ne pas devenir la première équipe de NBA battue par une formation européenne. Ce qui n'empêche pas «MJ» d'être célébré en grandes pompes dans la capitale.

Sur le terrain, les Bulls font le travail. Ils battent le PSG Racing de Richard Dacoury en demi-finale et s’imposent en finale face à l’Olympiacos. MJ marque 55 points en deux rencontres et est élu MVP du tournoi. Autant sur le plan sportif que promotionnel, l'opération est un succès et Jordan peut retourner aux Etats-Unis pour marquer l’histoire.

Même après l’arrêt de sa carrière de joueur, Michael Jordan garde son aura et chaque passage est toujours scruté. Dorénavant, c'est en tant qu'homme d'affaire qu'il remet les pieds à Paris. Ainsi, en 2006 et en 2015, Jordan représenter sa marque éponyme, soutenue par la marque à la virgule. D’abord pour l’inauguration de l’espace Air Jordan dans la boutique Nike située sur les Champs-Elysées. Et ensuite pour les trente ans de l’Air Jordan. Toujours pour Jordan Brand, «MJ» avait notamment fait un passage au Parc des Princes en septembre 2018 pour officialiser un partenariat exclusif durant trois saisons avec le PSG.

Même à distance de la Ville lumière, Michael Jordan a œuvré pour la tenue d’un match de saison régulière en France, ou sa cote de popularité et ses affaires se portent à merveille. A l’annonce du NBA Paris Game, en mars dernier, il avait publié un communiqué pour exprimer sa satisfaction : «Les Charlottes Hornets sont fiers de pouvoir participer au premier match de saison régulière de la NBA à Paris. Pour avoir joué en France en présaison durant ma carrière, je peux témoigner de la passion des fans français pour le basket NBA. Nous sommes très excités à l’idée d’amener notre équipe à Paris pour cette première historique».

En amenant son équipe jouer une rencontre de saison régulière, pour la première fois de l'histoire sur le sol français, Michael Jordan a renforcé les liens d'un idylle, avec le public français, qui a encore de beaux jours devant lui.