Neymar et Mbappé dévoilent le maillot spécial «NBA Paris Game» du PSG

Un maillot spécial pour un grand événement. En l’honneur du premier match de saison régulière de NBA à Paris, vendredi (21h) entre Milwaukee et Charlotte, le PSG et Jordan ont dévoilé jeudi la quatrième tunique du club de la capitale.

Nicolas Batum, capitaine de l’équipe de France et joueur des Hornets, et son coéquipier Bismack Biyombo ont posé dans le vestiaire du PSG en compagnie de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi notamment.

#PSGxJordan





Le @PSG_inside et @Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket



#ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2020

Ce maillot spécial sera porté par les joueurs du Paris-Saint-Germain ce dimanche à Lille pour la 21e journée de Ligue 1.

Michael Jordan, qui sponsorise via sa marque Jordan Brand le PSG, est également le propriétaire des Hornets.