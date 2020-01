LeBron James dépasse Kobe Bryant et devient 3e marqueur de l’histoire de la NBA

Un peu plus dans la légende. LeBron James, a désormais inscrit 33.655 depuis le début de sa carrière, dépassant Kobe Bryant pour devenir le 3e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, samedi lors de la défaite des Lakers à Philadelphie (108-91).

«Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude (à beaucoup marquer), a indiqué le «King». Et me voilà ici à Philadelphie, portant le (même) maillot des Lakers. L’univers provoque parfois de ces choses... Ce n’est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement.»

C’est en inscrivant, d’un double pas en pénétration au milieu du troisième quart-temps, ses 17e et 18e points du match que James a devancé Bryant (33.643 points), l'ancienne légende des Lakers né à... Philadelphie. Lors de ce match, James a inscrit 29 points au total.

«Faire partie de la discussion avec Kobe Bryant me rend heureux, s’est réjoui LeBron James. Il est l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, un des plus grand Lakers de l’histoire, celui qui a deux numéros retirés au plafond du Staples Center. C'est juste fou.»

Voilà «LBJ» désormais sur le podium le plus prestigieux qui soit en matière de performance individuelle dans la NBA, derrière Karl Malone et Kareem Abdul Jabbar.

S’il maintient son rythme de 25 points par match cette saison, LeBron, qui vient de fêter ses 35 ans et n'évoque toujours pas une éventuelle retraite, pourrait dépasser Malone lors de la saison 2021-22. Pour s’approcher d'Abdul Jabbar, il lui faudra vraisemblablement attendre la saison 2022-23.

We're all proud of you and behind you here in Akron, @KingJames. Continue being legendary. Congratulations! #JustAKidFromAkron pic.twitter.com/u9iCJDedbB

— LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) January 26, 2020