Ligue 1 : Le PSG et Neymar domptent Lille (0-2)

Paris ne gardait pas un très bon souvenir de son dernier déplacement à Lille, en avril dernier, avec un cinglant revers (5-1). Mais, ce soir-là, Neymar n’était pas là. Et avec le Brésilien, l’histoire a été différente, ce dimanche, en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (0-2).

A trois semaines du tant attendu 8e de finale aller de la Ligue des champions, Thomas Tuchel avait décidé de ressortir l’artillerie lourde avec les quatre fantastiques alignés en attaque. Mais le n°10 parisien a été le seul à se mettre en évidence, quand ses coéquipiers ont été plutôt discrets. A l’image de Mauro Icardi, qui a enchainé une quatrième titularisation consécutive sans trouver le chemin des filets, ou de Kylian Mbappé, qui a fait preuve de maladresse dans le dernier geste.

Très impliqué, Neymar a fait la différence presque à lui tout seul pour mettre un terme à l’invincibilité lilloise, dernière formation à ne pas avoir connu la défaite à domicile cette saison. Dans tous les bons coups, le Brésilien a ouvert le score à la suite d’un somptueux mouvement avec Marco Verratti (28e) avant de doubler la mise sur penalty en début de seconde période (52e). Un second but qu’il a dédié à Kobe Bryant en mimant le numéro 24 du basketteur américain disparu quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre dans un accident d'hélicoptère.

Avec cette nouvelle performance de haute-volée, Neymar confirme qu’il traverse sa meilleure période depuis qu’il est arrivé dans la capitale à l’été 2017, lui qui reste sur sept matchs d'affilée en championnat avec au moins un but inscrit. Une série inédite pour lui en Europe qui permet au PSG de tracer sa route avec Dortmund dans son viseur, même si tout n’a pas été parfait et quelques lacunes doivent être corrigées. «Je suis très content et très heureux d’aider l’équipe, a-t-il confié au coup de sifflet final au micro de Canal+. Je suis concentré sur le PSG cette saison et je pense qu’on va faire des grandes choses.» Surtout s’il conserve cet état de forme.