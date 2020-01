Open d’Australie : Roger Federer encore au rendez-vous des quarts

C’est une habitude. Une très bonne habitude. Malgré une entame de match compliqué, Roger Federer sera au rendez-vous des quarts de finale de l’Open d’Australie, après avoir renversé, ce dimanche, le Hongrois Martin Fucsovics (4-6, 6-1, 6-2, 6-2).

Et à 38 ans, l’inusable Suisse ne cesse de faire tomber des records. Grâce à cette qualification, il disputera son 15e quart à Melbourne, qui sera ni plus ni moins que son 57e en Grand Chelem. Personne n’a réussi une telle performance aussi bien en Australie qu’en Majeur.

Pourtant, l’Helvète a encore connu une mise en route délicate. Déjà malmené au tour précédent par John Millman, il a de nouveau cédé la première manche pour se retrouver dans une position inconfortable. «Le début a été difficile, a-t-il reconnu. Je pense qu’il a joué proprement. De mon côté, j’avais perdu un peu de confiance au fond du court après mon match contre Millman».

Mais le n°3 mondial n’a pas gambergé très longtemps. Il s’est rapidement remis la tête à l’endroit pour mettre la machine en route et survoler Fucsovics, qui a rendu les armes en deux heures et onze minutes. «J’ai retrouvé mes sensations au début du deuxième set et ensuite, tout est allé mieux», a confié l’homme aux 20 Grands Chelems, qui a reconnu que tout n’est pas encore parfait. «Le jeu est là, mais je fais encore trop de fautes», a-t-il ajouté.

Au prochain tour, il sera opposé Tennys Sandgren pour une place dans le dernier carré. Un adversaire, classé au 100e rang à l’ATP, largement à sa portée et qu’il n’a encore jamais rencontré sur le circuit. Et la mission s'annonce d'autant plus impossible pour l'Américain que Federer ne s'est jamais incliné en quarts de finale en Australie.