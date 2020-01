Pluie d'hommages après la mort de la légende de la NBA Kobe Bryant

La légende de la NBA Kobe Bryant est décédée le 26 janvier dans le crash de son hélicoptère privé, à Calabasas, en Californie. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient .

Athlètes, musiciens, personnalités politiques... les célébrités sont sous le choc après l'annonce de la disparition de Kobe Bryant, à seulement 41 ans.

Pendant les 24 premières secondes de la rencontre entre les Raptors et les Spurs, les joueurs des deux équipes n'ont pas joué pour lui rendre hommage.

Both the @Raptors and the @spurs ran out the 24-second shot clock on their first possession of the game in honour of Kobe Bryant. pic.twitter.com/JhD8XVUGFo — Sportsnet (@Sportsnet) 26 janvier 2020

Une autre légende des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, a également tenu à lui rendre hommage, ce soir. «La plupart des gens se souviendront de Kobe comme le magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de joueurs de basket-ball. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d'un homme qui était beaucoup plus qu'un athlète», a-t-il déclaré.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 26 janvier 2020

Son coéquipier de 2007 à 2014, Pau Gasol s'est dit «dévasté» par cette annonce.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) 26 janvier 2020

Le président des Etats-Unis Donald Trump a déploré «une terrible nouvelle» sur sa page Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2020

«Tu nous manques déjà Kobe», a tweeté Tom Brady, la star des Patriots.

We miss you already Kobe — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020