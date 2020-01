Vidéo : au repos, Kawhi Leonard fait polémique en passant du bon temps dans un strip-club

Chacun fait ce qu’il veut de son temps libre. C’est le cas de Kawhi Leonard qui a décidé de profiter d’un «load management» (repos) pour se rendre dans un club et s’amuser avec des stripteaseuses.

Alors que l’équipe NBA des Los Angeles Clippers venait de s’incliner contre Atlanta (95-102), son franchise-player passait du bon temps dans un strip-club. Dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit, assis sur un canapé, tout décontracté, le MVP des finales 2019 avec Toronto en train de profiter du spectacle et des femmes qui se dénudaient devant lui.

La scène se serait déroulée à Atlanta dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon plusieurs médias, c’est Lou Williams, son coéquipier en club, qui serait à l’origine de cette sortie avec plusieurs joueurs au final.

Mais cette sortie n’a pas vraiment affecté Kawhi Leonard qui a réalisé le premier triple-double de sa carrière le lendemain, contre le Miami Heat (122-117). Comme quoi…

kawhi leonard managing his load at a strip club near YOU pic.twitter.com/wydy7XxIgF

— ‘ (@stefonmoss) January 25, 2020