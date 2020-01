Basket : l'ancienne star de la NBA Kobe Bryant s'est tuée dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans

La star de la NBA Kobe Bryant s'est tuée dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie, ce dimanche 26 janvier. Il était âgé de 41 ans

Selon le site américain TMZ, l'ancienne gloire des Lakers voyageait avec huit autres personnes dans son hélicoptère privé, lorsque ce dernier s'est crashé. Aucune personne n'aurait survécu à l'accident.

Parmi les victimes, figurent sa première fille Gianna Maria Onore, âgée de 13 ans, ainsi qu'une autre adolescente - amie de la jeune fille - et ses deux parents.

Un accident confirmé plus tard par les autorités américaines.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.





Avoid the area until further notice.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 janvier 2020