Croatie, Portugal, Tunisie… l'équipe de France de hand connait ses adversaires pour le TQO

Pour voir Tokyo l'été prochain, l'équipe de France de handball devra passer par un Tournoi de qualification olympique. Il aura lieu du 17 au 22 avril prochain à Paris et s'annonce plutôt relevé.

Eliminés dès le tour principal de l’Euro 2020, les coéquipiers de Nikola Karabatic doivent donc passer par ce TQO pour espérer obtenir leur ticket pour les Jeux olympiques qui auront lieu au Japon cet été. Et ainsi éviter une crise majeure dans le handball tricolore.

Une non-qualification pour les JO, qui serait inédite dans l’histoire des Bleus depuis leur première participation en 1992, et la fameuse équipe des Bronzés, serait vécu comme un véritable cataclysme. Déjà que l’élimination prématurée au Championnat d’Europe a fait de dégâts (Didier Dinart a été licencié et devrait être remplacé par Guillaume Gille).

Et pour se qualifier l'équipe de France devra donc affronter sa rivale de toujours, la Croatie, finaliste malheureuse de l'Euro 2020 (battue par l'Espagne). Autre équipe devenue épouvantail des Bleus, le Portugal. Les Portugais restent sur deux succès consécutifs face aux Tricolores (qualifications et Euro). Et enfin, la Tunisie, toujours compliquée à négocier, finaliste de la CAN 2020.