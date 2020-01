Décédée à ses côtés dans le crash d'hélicoptère, Gianna, la fille de Kobe Bryant, était une basketteuse prometteuse

Alors que le monde se réveille sous le choc au lendemain de la mort de Kobe Bryant, victime d'un crash d'hélicoptère, le décès de sa fille Gianna, âgée de 13 ans, rend la nouvelle plus douloureuse encore. Nombreux sont les personnalités ou les anonymes à avoir rendu hommage à «Gigi», qui partageait la passion de son père pour le ballon orange.

Au-delà de ses titres et ses records accomplis sur les parquets du Staples Center, Kobe Bryant était aussi un père de famille nombreuse comblé. Le sportif a en effet eu quatre filles avec son épouse Vanessa Laine Bryant : Natalia, Gianna, Bianka et Capri, nées respectivement en 2003, en 2006, en 2016 et en 2019.

Des débuts prometteurs pour «Gigi»

La deuxième fille du couple surnommée «Gigi» ou «Mambacita», qui semblait particulièrement proche de Kobe Bryant, avait déjà montré un goût et un talent pour le basket.

En mai 2019, une vidéo des prouesses de l'adolescente sur les parquets avait été publiée par le site de basket Ballislife.com. Elle y enchaînait les «fadeaway» et les shoots à trois points en digne héritière de la star des Lakers.

Kobe Bryant très impliqué dans les débuts de sa fille

Depuis la fin de sa propre carrière en 2016, Kobe Bryant semblait particulièrement impliqué dans les débuts prometteurs de sa fille sur les parquets. Il coachait même l'équipe de basket de Gianna à la Sierra Canyon School de Los Angeles et évoquait régulièrement cette passion filiale partagée en interview.

Plus récemment, il avait fièrement partagé les exploits de sa progéniture dans deux vidéos postées sur son compte Instagram. «Gigi getting better every day #teammamba #mambacita #fade», avait-il écrit en légende d'une de ces publications.

«Mambacita» ne manquait pas d'ambition et se voyait suivre l'exemple de son père, quintuple champion NBA, en entamant une carrière professionnelle. Il se disait que Gianna Maria-Onore rêvait d'intégrer la WNBA, la ligue professionnelle féminine américaine.

Le 26 janvier, jour du tragique accident, le père et la fille prévoyaient d'ailleurs d'assister à un entraînement à la «Mamba Academy» de Thousand Oaks. Une coéquipière de la jeune fille se trouvait aussi à bord de l'appareil.