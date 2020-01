La presse du monde entier rend hommage à Kobe Bryant

«L'étoile Bryant», «Kobe est éternel»... Les médias du monde entier rendent hommage à Kobe Bryant après l'annonce de sa mort dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier.

La star des Lakers avait marqué de son empreinte le basket et le sport dans son ensemble, au point de devenir l'un des visages les plus reconnaissables de la NBA. Ce n'est donc pas une surprise de voir le quotidien L'Equipe consacrer sa une au sportif.

Les médias sportifs du monde entier ont également mis l'accent sur la disparition de l'icône du basket, de la Gazetta dello Sport en Italie, à Marca ou As en Espagne.

Les journaux de Los Angeles sont certainement ceux qui seront les plus repris à travers le monde. La ville qui a accueilli le joueur pendant plus de 20 ans a été profondément marquée. De nombreux rassemblements ont d'ailleurs eu lieu à la sortie du Staples Center, salle qui abrite les matchs des Lakers, théâtre des exploits de son numéro 24. Le Los Angeles Times parle d'un «talent comme aucun autre» avec sa une largement consacrée à l'accident.

Dans le reste du pays, sur la côte est, les premières unes voient également le jour. «La mort d'une légende» titre ainsi le Philadelphia Inquirer. Le New York Post, pourtant connu pour ses titres souvent originaux, fait dans la sobriété avec une photo du joueur, souriant, avec comme seule inscription : Kobe.

Dans son édition sport du jour, le New York Times publie également une immense photo du joueur. Celle-ci est surmontée du dernier tweet publié par Kobe Bryant, à destination de LeBron James qui venait de le dépasser au classement des basketteurs les plus prolifiques de l'histoire : «Continue de pousser le jeu vers l'avant @KingJames. Respect mon frère».

Kobe Bryant, who made the leap directly from high school to a glittering 20-year career with the Los Angeles Lakers that established him as one of basketball’s all-time greats, was killed in a helicopter crash on Sunday north of Los Angeles. He was 41. https://t.co/wEp8T3izCz pic.twitter.com/9W8wNW2mu3

