Mort de Kobe Bryant : les 5 chiffres marquants de sa carrière en NBA

La star de la NBA Kobe Bryant s'est tuée dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie, ce dimanche 26 janvier. Il était âgé de 41 ans.

L'ancienne star des Los Angeles Lakers a durant toute sa carrière cumulé des chiffres particulièrement impressionnants. Découvrez les cinq chiffres marquants.

4

Kobe Bryant est un des quatre joueurs dans l’histoire de la NBA à comptabiliser plus de 25 000 points, 6 000 passes décisives, et 6 000 rebonds en carrière. Seuls Oscar Robertson, John Havlicek, et LeBron James peuvent en dire autant.

5

Avec cinq titres NBA remportés, auxquels il faut ajouter deux trophées de MVP des Finals (en 2009 et 2010), Kobe Bryant est passé tout près d’égaler le total de son idole, Michael Jordan, et ses six titres NBA (et six fois MVP des Finals). Il en a toutefois remporté autant qu’Earvin «Magic» Johnson, l’autre légende des Lakers. Ce qui est déjà pas mal.

17

C’est le nombre de sélection pour le All-Star Game pour Kobe Bryant, soit le deuxième meilleur total de l’histoire de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar reste le détenteur du record avec 19 sélections.

20

Kobe Bryant est le seul joueur de l’histoire à avoir joué 20 saisons avec la même équipe.

134

C’est le nombre de matchs dans lesquels Kobe Bryant a inscrit plus de 40 points, dont 5 à plus de 60 points, 26 à plus de 50 points. Il s’agit du 3e meilleur total de l’histoire de la ligue (Wilt Chamberlain, 271 matchs – Michael Jordan, 173 matchs).