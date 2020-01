Nantes-PSG, Lyon-Amiens, Saint-Etienne-Marseille… 23e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

A peine la 22e journée terminée, la Ligue 1 enchaine avec la 23e journée programmée en semaine le mardi 4 et mercredi 5 février. Le PSG se déplace à Nantes, Lyon accueille Amiens ou encore Marseille se rend à Saint-Etienne en match de clôture. L’ensemble des matchs est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+, Canal+ Sport et beIN SPORTS.

Mardi 4 février

19h : Lille-Rennes sur Canal+ Sport



19h : Monaco-Angers sur beIN SPORTS 1



21h05 : Nantes-PSG sur Canal+ Sport

Mercredi 5 février

19h : Brest-Bordeaux sur beIN SPORTS MAX



19h : Lyon-Amiens sur beIN SPORTS 2



19h : Montpellier-Metz sur beIN SPORTS MAX



19h : Nîmes-Dijon sur beIN SPORTS MAX



19h : Reims-Nice sur beIN SPORTS 3



19h : Toulouse-Strasbourg sur beIN SPORTS MAX



21h : Saint-Etienne-Marseille sur Canal+

Les six rencontres diffusées à 19h sont également à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1.