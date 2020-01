Pluie d'hommages après la mort de la légende de la NBA Kobe Bryant

La légende de la NBA Kobe Bryant est décédée le 26 janvier dans le crash de son hélicoptère privé, à Calabasas, en Californie. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient .

Athlètes, musiciens, personnalités politiques... les célébrités sont sous le choc après l'annonce de la disparition de Kobe Bryant, à seulement 41 ans.

Pendant les 24 premières secondes de la rencontre entre les Raptors et les Spurs, les joueurs des deux équipes n'ont pas joué pour lui rendre hommage. Les mêmes images ont notamment pu être observée à la Nouvelle-Orléans pour le match entre Pelicans et Celtics.

Both the @Raptors and the @spurs ran out the 24-second shot clock on their first possession of the game in honour of Kobe Bryant. pic.twitter.com/JhD8XVUGFo — Sportsnet (@Sportsnet) 26 janvier 2020

Pendant la rencontre entre Denver et Houston, les deux équipes ainsi que le public présents ont rendu hommage à cette légende de la NBA .

L'hommage du Pepsi Center à Kobe Bryant pic.twitter.com/ZsrjFHbK4L — NBAextra (@NBAextra) 26 janvier 2020

Une autre légende des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, a également tenu à lui rendre hommage, ce soir. «La plupart des gens se souviendront de Kobe comme le magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de joueurs de basket-ball. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d'un homme qui était beaucoup plus qu'un athlète», a-t-il déclaré.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 26 janvier 2020

Trois fois champion de NBA avec Kobe Bryant, l'ancien joueur Shaquille O'Neal s'est exprimé sur les réseaux sociaux. «Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur que je ressens après la perte tragique de ma nièce Gigi et de mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu vas me manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord», a-t-il tweeté.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) 26 janvier 2020

Son coéquipier de 2007 à 2014, Pau Gasol s'est dit «dévasté» par cette annonce.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) 26 janvier 2020

De son côté, LeBron James n'a pas encore réagit sur les réseaux sociaux. Lui aussi Laker depuis deux ans, il a sans cesse été comparé au Black Mamba durant sa carrière. Le 25 janvier, il avait justement dépassé Kobe Bryant dans le classement des joueurs les plus prolifiques de l'histoire. Mais s'il n'a pour le moment rien dit, il est apparu visiblement très marqué à la descente de son avion, alors qu'il venait d'apprendre la nouvelle.

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020

Grand fan de basket, l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama s'est lui aussi exprimé sur Twitter après l'annonce du décès tragique de Kobe Bryant. «Kobe était une légende sur le terrain et il commençait tout juste ce qui aurait été un deuxième acte tout aussi significatif. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons de l'amour et des prières à Vanessa et à toute la famille Bryant. Un jour impensable.»

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) 26 janvier 2020

Le président des Etats-Unis Donald Trump a déploré «une terrible nouvelle» sur sa page Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2020

«Tu nous manques déjà Kobe», a tweeté Tom Brady, la star des Patriots.

We miss you already Kobe — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Après son but sur pénalty en 2e période lors du match Lille-PSG, le joueur Neymar a tenu symboliquement a rendre hommage à Kobe Bryant. Comme le montre cette photo.