Transferts : Hatem Ben Arfa dans le club de Ronaldo ?

Enfin un point de chute pour Hatem Ben Arfa ? A la recherche d’un club depuis juin dernier et la fin de son contrat à Rennes, l’ancien lyonnais aurait trouver un nouveau défi en Espagne, où il est attendu dans la journée pour s’engager avec Valladolid.

Quelques détails sont encore à régler pour permettre au milieu offensif français de découvrir le championnat d’Espagne, mais sa venue serait bouclée «à 95%», selon certaines sources du club citées par Mundo Deportivo. Il ne lui resterait plus qu’à satisfaire à la traditionnelle visite médicale avant de s’engager jusqu’à la fin de la saison.

S’il avait reçu plusieurs propositions depuis l’été dernier, aucun projet n’avait trouvé grâce à ses yeux. Mais son choix de rejoindre la formation classée 16e de Liga a été motivé par la présence du Brésilien Ronaldo, qui est le président du promu depuis un an et demi. Et, à bientôt 33 ans, Ben Arfa aura pour mission d’aider Valladolid, à la lutte pour son maintien, à conserver au sein de l’élite espagnole. Après 21e journée, le club entraîné par Sergio Gonzalez, qui s’est incliné ce week-end contre le Real Madrid (1-0), compte cinq points d’avance sur le premier relégable le Celta Vigo.