Coupe de France : Un piège pour le PSG à Pau ?

Pas de répit pour le PSG. Les rencontres s’enchaînent à grande vitesse pour le champion de France attendu, ce mercredi, à Pau (National) en 8e de finale de la Coupe de France. Ce voyage dans les Pyrénées-Atlantiques ne semble pas le plus compliqué dans le calendrier surchargé des Parisiens, mais il pourrait se transformer en piège.

En raison notamment de la pelouse du stade du Hameau, antre habituel du club de rugby de la Section Paloise, dans un très mauvais état malgré les attentions apportées par la ville.

Pour faire illusion, du sable coloré en vert a été répandu à certains endroits. Une bâche a également été déployée, depuis lundi après-midi, pour ne pas qu’elle se dégrade davantage, mais les conditions promettent tout de même d’être très compliquées. «Ce ne sera pas un avantage pour nous, a convenu Thomas Tuchel, mais pas une excuse non plus.»

Pour éviter le moindre risque de blessures sur un terrain à la limite du praticable et préserver son effectif à trois semaines du tant attendu 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, l’entraîneur allemand devrait effectuer une large rotation.

Certains joueurs, comme Neymar et Kylian Mbappé, pourraient même rester au repos dans la capitale et ne pas effectuer ce cinquième déplacement consécutif en deux semaines. «On a eu un match intensif à Lille. Et si on veut faire un autre match intensif, il sera peut-être nécessaire de faire des changements. C’est important aussi d’impliquer tout le monde dans les matchs décisifs», a-t-il indiqué. Ces choix, surtout en défense, risquent néanmoins d’être limités avec les absences de Juan Bernat, Marquinhos et Thiago Silva (blessés) ainsi que d’Edinson Cavani et Layvin Kurzawa, en instance de départ.

Mais Paris, sur une série de de 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, n’aura pas le droit à l’erreur. Car une élimination contre une formation de 3e division ferait mauvais genre et viendrait semer le trouble avant le rendez-vous européen. Et malgré l’écart de niveau entre les deux clubs, les Parisiens devront se méfier d’une équipe paloise 4e de National et tombeuse de Bordeaux au tour précédent. «Pau est une équipe très offensive, agressive, qui ne lâche pas et n’a rien à perdre, a insisté Tuchel. On aura une équipe très forte en face. Peut-être que ce ne sera pas notre meilleur match. Mais on doit jouer avec sérieux, calme, intensité pour gagner.» Et éviter de subir le même sort que les Girondins.