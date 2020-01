Le PSG lance sa cryptomonnaie «$PSG»

Le PSG fait son entrée dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a officialisé, ce mardi, le lancement de sa monnaie virtuelle en association avec la plateforme «socios.com». Grâce aux jetons «$PSG», les supporteurs parisiens pourront participer à certaines décisions de la vie du club.

La première d’entre elles concerne le message qui figurera sur le brassard de capitaine. Une liste de trois propositions de messages a été élaborée («50 ans, 40 trophées, 1 seule passion», «Ici c’est Paris», et «Notre histoire deviendra légende»). Pour pouvoir participer, les fans détenteurs de jetons «$PSG» doivent se rendre sur l’application Fan Voting & Rewards.

Au total, 20 millions de jetons sont disponibles à la vente exclusivement dans le cadre de la Fan Token Offering pour le prix de 2 euros l’unité. Il est également possible d’en obtenir en participant à des chasses à la manière du jeu «Pokémon Go».

Plus un supporteur aura de jetons en sa possession, plus sa voix comptera et influera dans les différents sondages. «Tous les sondages se déroulent dans un environnement sécurisé. L’ensemble des votes sont enregistrés par blockchain, de sorte que les résultats sont à la fois transparents et impossibles à modifier. En clair, les supporters du Paris Saint-Germain peuvent utiliser les jetons $PSG pour prendre la parole, avec la certitude de participer à une consultation loyale et significative», a assuré le PSG dans un communiqué.

Et en participant à ces consultations, les supporters gagneront des points, qui peuvent leur permettront de gagner des produits dérivés, de profiter d’un match en tribunes VIP au Parc des Princes ou encore rencontrer des stars de l’équipe et des légendes du club.