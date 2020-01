Mort de Kobe Bryant : ce que l'on sait de l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à l'ancienne star de NBA

La star de la NBA Kobe Bryant s'est tuée dans un accident d'hélicoptère à Calabasas en Californie, ce dimanche 26 janvier. Il était âgé de 41 ans. L'accident a fait neuf victimes.

Quelques heures à peine après ce drame, voici ce que l'on sait sur cet accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à cette légende du basket américain.

en direction de la mamba academy

Selon le média américain TMZ, Kobe Bryant était à bord de son hélicoptère privé, un Sikorsky S-76. Selon les autorités américaines, il voyageait avec huit autres personnes, dont sa deuxième fille Gianna Maria-Onore, alias Gigi. Elle était âgée de 13 ans. A bord, se trouvaient également une amie de la jeune fille, ainsi que ses parents et le pilote de l'hélicoptère.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 janvier 2020

D'après les dernières informations, tous étaient en route pour la Mamba Academy où devait se tenir un entraînement de basket auquel devaient prendre part les deux adolescentes.

Aucun survivant

Sur Twitter, le shérif du comté de Los Angeles a indiqué que les cinq personnes à bord de l'hélicoptère de l'ancien joueur de NBA ont péri dans l'accident, à Calabasas.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.





Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 janvier 2020

Lorsque les premiers secours sont arrivés sur les lieux, l'appareil était en feu.

Une enquête en cours

Des témoins ont déclaré au site TMZ avoir entendu le moteur de l'hélicoptère s'arrêter avant que ce dernier ne se crashe.

Speaking to residents in Calabasas who heard the helicopter crash this morning that killed Kobe Bryant describing it as “a falling noise” and that you could tell “something was wrong” — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) 26 janvier 2020

Toutefois, une enquête est en cours afin de déterminer les causes officielles de l'accident.

Les conditions météo en cause ?

Des experts interrogés par le Los Angeles Times ont fait état de conditions météorologiques difficiles ce dimanche qui pourraient être à l'origine de l'accident.

Une source policière a révélé que le brouillard qui recouvrait la ville de Los Angeles était si épais que les propres hélicoptères de la police n'avait pas été autorisés à décoller pendant une partie de l'après-midi.

«La situation météorologique ne répondait pas à nos normes minimales de vol», a déclaré au quotidien le porte-parole de la police, Josh Rubenstein.

La dernière communication entre la tour de contrôle et l'hélicoptère dévoilée

Le site Live ATC a dévoilé la dernière communication entre le pilote de l'hélicoptère de Kobe Bryant et les contrôleurs aériens, juste avant le crash de l'appareil qui a tué 9 personnes, dont la star de la NBA et l'une de ses filles.