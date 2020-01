OM-Strasbourg : la Coupe de France, objectif affiché des Marseillais

«L’OM a une histoire avec la Coupe de France.» Avant le 8e de finale face à Strasbourg, André Villas-Boas, qui rêve de terminer la saison avec un trophée, a rappelé l’importance de cette compétition pour le club olympien.

Evidemment, terminer deuxième de Ligue 1 derrière l’intouchable PSG serait une excellente performance pour l’OM et les supporters signeraient tout de suite pour retrouver la Ligue des champions (tout en recrutant l’été prochain). Mais si le club phocéen pouvait, en plus, s’offrir un titre, ce serait la cerise sur le gâteau.

En tout cas, André Villas-Boas ne s’en cache pas et rêve d’offrir au peuple marseillais une première Coupe de France depuis 1989. «Ce n’est pas possible de gagner le championnat. La Coupe de France, si, a indiqué le technicien portugais. On a une histoire dans cette compétition. On a plusieurs 'vainqueurs' dans le vestiaire, mais pas trop. Je veux avoir quelque chose dans mon palmarès avec l’OM.»

Dario Benedetto muet en 2020

Même son de cloche du côté du capitaine, Steve Mandanda. Champion de France en 2010 et vainqueur de trois Coupes de la Ligue, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France souhaite aussi ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. «Ca fait partie de trophées qui me manquent, a confié celui qui a effectué une pige à Crystal Palace (2016-2017). J’ai envie d’aller au bout de cette compétition, personnellement mais aussi pour le club et les supporters. Ca fait un moment que le club n’a rien gagné.»

Mais avant de pouvoir penser à soulever la Coupe, il faudra d’abord passer l’obstacle alsacien. «On pourra commencer à rêver seulement après Strasbourg, a toutefois confié le technicien portugais. On va jouer contre une équipe qui nous a éliminé l’an dernier (en Coupe de la Ligue) donc c’est un point émotionnel important.»

Après le nul contre Angers, les Marseillais, finaliste malheureux en 2016 (défaite face à Paris, 4-2), devront faire attention. «Strasbourg a la confiance des résultats, a prévenu ‘AVB’. On joue toujours contre des équipes qui sont en confiance. Je pense que le changement de système a bien fonctionné pour eux. Ce sera un match difficile pour nous contre une équipe qui se trouve très bien. On va mettre en place quelque chose avec l’équipe et bien se préparer. Ça peut être un match intéressant d’un point de vue tactique.»

Les joueurs de l'Olympique de Marseille devront se montrer réalistes face à Strasbourg. S'ils ont inscrit trois buts contre Granville au tour précédent (0-3), ils ont eu toutes les difficultés à marquer contre Trélissac (0-0, victoire aux tirs au but) et Rennes (0-1, but dans les dernières minutes). Ils sont également restés muets contre Angers (0-0) samedi dernier.

Un manque de réalisme qui coincide avec le mutisme de Dario Benedetto, qui n'a pas inscrit le moindre but en 2020. Mais cela n'inquiète pas Villas-Boas. «Sincèrement, sur l’objectif établi pour lui (15 buts en L1), cela reste possible. Je le trouve très bien, a indiqué le Portugais. Ce n’est pas un neuf pur, comme Moussa Dembélé (Lyon). Il ne frappe pas les penalties, qui donnent de meilleures statistiques à certains buteurs. S’il ne marque pas sur les quatre prochains matchs, et que nous gagnons les quatre, je signe tout de suite.»