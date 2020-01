Open d'Australie : les belles promesses de la Tunisienne Ons Jabeur malgré sa défaite en quarts

Elle a pris rendez-vous. Malgré sa défaite en quarts de l'Open d'Australie, mardi, Ons Jabeur a prouvé qu'elle avait passé un cap et qu'il faudra compter sur elle à l'avenir.

Après un incroyable parcours (élimination entre autres de Konta, Garcia et Wozniacki), la joueuse de 25 ans s’est inclinée face à Sofia Kenin (6-4, 6-4). Si son parcours s’achève à Melbourne, ses rêves ne font que commencer pour celle qui a répété sa fierté d’être Tunisienne.

«J'aurais vraiment voulu mieux jouer. Mais je suis contente de mon tournoi, a confié Ons Labeur. Il me reste beaucoup de travail à faire, mais j'espère revenir et faire encore mieux la prochaine fois.»

Ambitieuse et fière d'être Tunisienne

Devenue la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, cette grande fan de football, qui a reçu un appel d’encouragement du président Kais Saied, a sûrement engrangé la confiance nécessaire pour désormais décrocher un premier titre sur le circuit WTA.

«Maintenant, je pense que j'en suis encore plus près, a-t-elle confié. Je pense pouvoir croire encore plus dans mes rêves. Dans ma tête, je me suis fixé des objectifs très élevés. Alors je suis prête, je vais y aller à fond. C'est peut-être un bon début de saison pour vraiment me donner confiance et me préparer à des victoires dans de grands tournois.»

Evidemment pour y parvenir, elle devra encore «beaucoup de choses à améliorer, probablement, au niveau du physique et du mental». Une chose est certaine, elle a encore rendu un peu plus fier (c’était déjà le cas) la Tunisie. «Beaucoup de gens m'appellent pour me souhaiter bonne chance. Là, je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils sont fiers. Moi, je ne veux pas faire de politique, je ne suis pas bonne à ça. Tout ce que je souhaite à la Tunisie, c'est qu'elle aille mieux et qu'elle soit un endroit plus sûr. J'aime être Tunisienne. Je suis fière d'être Tunisienne.»