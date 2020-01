Open d'Australie : Roger Federer rejoint le dernier carré après avoir sauvé 7 balles de match

Il est inusable. A 38 ans, Roger Federer a encore prouvé qu'il en avait sous le pied en s'offrant une nouvelle demi-finale à l’Open d’Australie en battant Tennys Sandgren (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3) au terme d’un dénouement incroyable.

Eprouvé physiquement, le Suisse, qui avait frôlé l’élimination au tour précédent contre John Millman, a de nouveau montré qu’il fallait être solide pour venir à bout d’une légende. Le 100e mondial s’est procuré sept balles de match pour la quatrième manche mais cela n’a finalement pas suffit.

Roger Federer, qui n’a jamais abandonné a d’ailleurs fait appel au médecin. Il a ensuite su résister pour rejoindre le dernier carré (lors duquel il affronté soit Novak Djokovic soit Milos Raonic). La dernière fois qu’il a réalisé une telle prouesse (effacer autant de balles de match), c’était en 2003 à Cincinnati.

Federer finds a way @rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time. #AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez

Le recordman de titres en Grand Chelemn (20) a d'ailleurs reconnu après la rencontre être un brin chanceux.

"I think I got incredibly lucky."





Luck or not, here's how @rogerfederer assessed his performance to advance to the #AO2020 semifinals.#AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020