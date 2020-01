TQO, l'après Didier Dinart… les défis de Guillaume Gille nouveau sélectionneur de l'équipe de France

Il va jouer les pompiers de service. A la suite de la mise à l'écart de Didier Dinart, Guillaume Gille a été officiellement intrônisé sélectionneur de l'équipe de France de handball. Pour une mission à court terme.

Après un Euro 2020 terminé à la 14e place et un point de non-retour complètement affiché durant la compétition, la président de la FFHB, Joël Delplanque et son DTN, Philippe Bana, ont donc décidé de propulser l’adjoint de Dinart au poste de n°1 pour une «mission commando et extrêmement risquée.»

En trois mois, Guillaume Gille va en effet devoir remettre sur pied une équipe qui a subi un gros traumatisme et qui a vu ses résultats en berne depuis trois ans et demi. Depuis le départ de Claude Onesta en 2016, les Bleus n’ont remporté qu’un titre mondial en 2017 à domicile sur quatre compétitions disputées (2 Euros et 2 Mondiaux). Trop peu pour une formation qui a dominé le handball durant plus de 15 ans.

Membre des «Costauds» et des «Experts» (2 titres olympiques, 2 titres mondiaux et 2 titres continentaux), Guillaume Gille était l’adjoint de Didier Dinart depuis 2017. Apprécié pour son intelligence tactique, il n’a toutefois pas une grande expérience en tant qu’entraîneur principal. S’il a été entraîneur-joueur lors de sa dernière année à Chambéry, il a seulement managé deux saisons sur le banc d’Aix-en-Savoir en Nationale 1.

«Je me sens sous une énorme responsabilité, de relever ce défi du TQO, avec l’envie de se redresser, de retrouver de l’allant et de permettre à cette équipe de France de se préparer de la meilleure des façons pour ce tournoi de qualifications», a confié mardi à la Maison du Handball de Créteil, le nouveau patron des Tricolores.

Un Tournoi de qualification olympique (17 au 19 avril à l’AccorHotels Arena de Paris), qui s’annonce très compliqué. Les coéquipiers de Nikola Karabatic auront face à eux la Croatie, éternelle rivale de l’équipe de France et vice-championne d’Europe (battue par l’Espagne), le Portugal, qui vient de battre les vice-champions olympiques deux fois de suite en neuf mois et la Tunisie, vice-championne d’Afrique et dont les meilleurs joueurs évoluent dans le championnat français. Pour se qualifier et composter leur billet pour les JO de Tokyo, les Bleus devront terminer aux deux premières places. Au travail.