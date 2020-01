Coupe de France : le PSG fait le travail à Pau (0-2), Epinal (N2) crée l'exploit en éliminant Lille

Fortunes diverses pour deux cadors de la Ligue 1, mercredi soir, en huitièmes de finale de la Coupe de France. Si le PSG a tenu son rang sur la pelouse de Pau (0-2), Lille a été surpris à Epinal, club de National (2-1).

Les Lillois, septièmes de L1, avaient pourtant parfaitement lancé leur soirée en ouvrant le score rapidement par Loïc Rémy (8e). De quoi imaginer un scenario cruel pour les Vosgiens, tombeurs au tour précédent des amateurs réunionnais de la JS Saint-Pierroise.

Mais ce fut le contraire, les Spinaliens n’ont pas abdiqué et poussaient par leur chaud public du stade de la Colombière, ils ont renversé la situation grâce à un doublé de Jean-Philippe Krasso en seconde période (54e, 61e). Et se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale.

Thomas Tuchel a fait tourner

A 1.000 kilomètres d’Epinal, dans le même temps, Paris n’a, lui, pas eu de difficulté pour venir à bout de Pau. Face au quatrième de National, les hommes de Thomas Tuchel, qui avait décidé de faire largement tourner son effectif, ont d’abord été lancé par le premier but de Leandro Paredes, depuis son arrivée au PSG (25e). L’ancien joueur de la Roma et de Saint-Petersbourg, capitaine hier soir, était ensuite à l’origine du second but signé Pablo Sarabia (53e).

«On a fait un match sérieux, on s’est bien impliqué. On a donné le maximum pour faire le travail et se qualifier», a confié après la rencontre le milieu de terrain argentin qui va désormais attendre, avec ses coéquipiers parisiens, le tirage au sort des quarts de finale. Il aura lieu jeudi soir juste avant la dernière rencontre de ces huitièmes opposant Nice à Lyon.