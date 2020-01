Instagram : Cristiano Ronaldo, premier à dépasser les 200 millions d’abonnés

Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise est devenue, cette semaine, la première personne au monde à être suivie par plus de 200 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Dans ce classement, toutes catégories confondues, l’attaquant de la Juventus Turin devance très largement la chanteuse Ariana Grande (172 millions de fans) et l’acteur Dwayne Johnson (169 millions). Parmi les sportifs, «CR7» est loin devant Lionel Messi (141 millions de followers) et Neymar (132 millions).

Et cette communauté lui rapporte gros. Très gros même. En un an, il a amassé près de 44 millions d’euros grâce à des publications sponsorisées sur le réseau social, soit deux fois plus que Messi. Ce montant fait de lui la personnalité la mieux rémunérée sur Instagram.

A titre de comparaison, son salaire annuel à la Juventus est évalué à 31 millions d’euros. Cristiano Ronaldo, également le numéro 1 sur Facebook, avec pas moins de 122 millions de suiveurs, touche ainsi plus d’argent en dehors que sur le terrain.