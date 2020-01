Kobe Bryant : une pétition pour changer le logo de la NBA dépasse les 2,6 millions de signatures

Comment rendre hommage à une légende du basket quand celle-ci disparaît aussi brutalement que Kobe Bryant ? Certains demandent à ce que son numéro 24 ne soit plus jamais porté dans la ligue américaine de basket, qu'une récompense de fin de saison porte son nom, ou encore que le logo de la NBA soit modifié avec sa silhouette.

Pour montrer leur soutien à cette dernière possibilité, plus de 2,6 millions de personnes ont déja signé une pétition sur le site internet Change.org. Modifier un logo qui n'a presque plus évolué depuis la fin des années 1960 serait en effet la preuve d'un véritable amour pour l'athlète qui a marqué les années 2000 de son empreinte, avec notamment 5 titres NBA entre 2000 et 2010.

Si cela venait à se produire, Kobe Bryant prendrait la place de Jerry West, autre légende du sport et ancien Laker, que ce soit le temps d'une saison pour l'hommage, ou de manière définitive. De multiples choix s'offriront aux leaders de la Ligue en cas d'approbation de cette demande. Les internautes n'ont d'ailleurs pas hésité à créer eux-mêmes des logos pour inspirer les dirigeants, avec les gestes marquants de Kobe Bryant.

Dans le tweet ci-dessus, le logo imaginé rendrait hommage au «fade-away» (tir en arrière) du numéro 24. Il a utilisé ce geste des centaines de fois, y compris lors de situations très difficiles, avec seulement quelques secondes pour gagner le match.

1.7 Million People Have Signed A Petition To Have Kobe Become The New NBA Logohttps://t.co/LFDqpW3Gs6 pic.twitter.com/QrXD1efXhB — Barstool Sports (@barstoolsports) January 28, 2020

D'autres imaginent un logo plus proche de celui qui existe actuellement. Kobe Bryant serait alors balle en main, en mouvement, comme s'il s'apprêtait à s'élancer en direction du panier.

Et ce n'est pas celui dont la silhouette figure sur le logo actuel, Jerry West, qui y serait opposé. En 2017, il avait expliqué qu'il serait en faveur d'un changement, et qu'il était d'ailleurs embarassé d'être lui-même devenu ce symbole. Et l'ancien dirigeant des Lakers considérait Kobe Bryant comme son fils.

Reste désormais à savoir si la NBA sera prête à faire évoluer l'un des logos sportifs les plus connus au monde.