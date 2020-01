Mort de Kobe Bryant, en direct : le joueur officiellement identifié parmi les neuf corps retrouvés

La mort de Kobe Bryant, victime d'un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde du sport et au-delà. Suivez en direct la situation, après la disparition de l'un des meilleurs joeurs de basket de tous les temps.

08h28

Les experts légistes ont officiellement identifié mardi le corps du basketteur Kobe Bryant parmi les neuf sortis des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé voici deux jours sur une colline près de Los Angeles. L'ex-star de la NBA, 41 ans, a pu être identifiée grâce à ses empreintes digitales, ainsi que trois autres personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil, dont les débris se sont éparpillés sur près de 200 mètres à la suite d'un choc «à grande vitesse», selon les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (NTSB). Ces derniers avaient évoqué «une scène d'accident vraiment terrible».

Ils ont annoncé mardi après-midi «en avoir fini sur le site», dont la responsabilité a été transférée à la police maintenant que les débris ont été rassemblés et évacués à des fins d'analyse. Les experts ont notamment utilisé des drones pour ratisser le terrain, mais aussi tenter de «reproduire la trajectoire de l'hélicoptère», a expliqué lors d'une conférence de presse Jennifer Homendy, membre de la NTSB. Les enquêteurs organisaient à présent différents interrogatoires, avec les contrôleurs aériens notamment, pour tenter de déterminer les circonstances du crash. Mais les investigations vont encore durer des semaines, a prévenu Mme Homendy, qui a évoqué un «rapport final» d'ici 12 à 18 mois.

Mardi 28 janvier

21h14

Les secours ont retrouvé et évacué les corps des neuf personnes qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère, ont annoncé mardi les services du médecin légiste du comté.

Trois corps avaient déjà été retirés des débris le jour même du crash et les six restants ont été localisés le lendemain, précisent-ils dans un communiqué. Tous les restes ont été transportés au centre de médecine légale, où les experts vont notamment tenter de les identifier.

10h50

L'AC Milan a annoncé mardi que ses joueurs porteraient un brassard noir en mémoire de Kobe Bryant lors du match qui opposera mardi soir le club lombard au Torino au stade San Siro, où une minute de silence sera observée. «En accord avec la Serie A, nous porterons ce soir un brassard noir en mémoire de Kobe Bryant, disparu dans un tragique accident aérien avec sa fille et sept autres victimes. San Siro observera un moment de recueillement avant le coup d'envoi», a écrit le club sur son compte Twitter.

08h35

Le site Live ATC a dévoilé la dernière communication entre le pilote de l'hélicoptère de Kobe Bryant et les contrôleurs aériens, juste avant le crash de l'appareil qui a tué 9 personnes, dont la star de la NBA et l'une de ses filles.

06h30

«J'ai le coeur brisé et je suis anéanti mon frère», s'est exprimé la star des Lakers LeBron James, s'adressant à la légende du basket, son ami Kobe Bryant, mort avec sa fille Gianna et sept autres personnes, dimanche dans un accident d'hélicoptère. «Je ne suis pas prêt mais je me lance. Mec, je suis assis là, essayant d'écrire quelque chose mais chaque fois que j'essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à ta fille Gigi et à l'amitié, au lien, à la fraternité qui nous unissaient !», a écrit lundi James sur son compte Instagram.

«J'ai littéralement entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philly pour rentrer à LA (Los Angeles). Je ne pensais pas un seul instant en un million d'années que ce serait la dernière conversation que nous aurions», poursuit-il. Samedi soir, malgré la défaite des Lakers à Philadelphie, ville de naissance de Bryant, James a doublé son glorieux aîné à la 3e place du classement des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA. Ce dernier, qui l'avait félicité le soir même sur Twitter, l'a donc aussi fait de vive voix au téléphone dimanche matin, peu de temps avant l'accident qui lui a été fatal.

«Je t'aime, grand frère. Mon coeur va à Vanessa et aux enfants. Je te promets que je perpétuerai ton héritage ! Tu es si important pour nous tous ici, en particulier la "LakerNation". S'il te plaît, donne-moi la force et veille sur moi au paradis ! Il y a tellement d'autres choses que je veux te dire, mais je ne le peux pas maintenant parce qu'il me faut du temps ! Jusqu'à ce que nous nous retrouvions mon frère !!», a conclu LBJ.

06h10

Le derby de Los Angeles entre les Lakers et les LA Clippers, prévu mardi au Staples Center, a été reporté, a annoncé lundi la NBA au lendemain de la mort de la vedette planétaire de basket Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Cette rencontre de saison régulière sera reprogrammée à une date ultérieure, a indiqué l'instance. «La décision a été prise par respect envers les Lakers, profondément affligés par la perte tragique de la légende du club, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche», explique la NBA dans un court communiqué.

Lundi 27 janvier



17h14

L'ancien international français Boris Diaw, passé par le Championnat NBA, se souvient de Kobe Bryant, comme d'un «compétiteur hors normes» qui restera «à tout jamais dans l'histoire du basket». «C'est un joueur qui sortait du lot par sa détermination. Ca a toujours été un compétiteur hors normes. C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est compliqué de comparer les générations, mais c'est un des grands joueurs de son époque», a déclaré lundi à l'AFP Diaw en déplacement à Abidjan. «Il restera à tout jamais dans l'histoire du basket par ses accomplissements, toutes les fois où il a gagné, la façon dont il a joué et le niveau personnel qu'il avait», a poursuivi l'ancien joueur de San Antonio et de Charlotte.

15h52

Après sa défaite face à Rafael Nadal à l'Open d'Australie, Kyrgios a rendu hommage à Kobe Bryant, dont il arborait le maillot en entrant sur le terrain : «Le basket, c'est quasiment ma vie. J'en regarde tous les jours. Je suis le basket depuis très longtemps, ce sont même mes premiers souvenirs de sport. Alors quand j'ai appris la nouvelle ce matin au réveil, j'étais très touché. Ca m'a plombé toute la journée. J'ai regardé du basket à la télévision. Ouais c'est dur, c'est une terrible nouvelle. Je pense qu'on n'en fera plus des comme lui. Il était différent dans sa façon de s'entraîner, de faire les choses, de jouer. Je suis vraiment triste parce que ma vie, c'est le basket...»

14h44

L'aéroport de Los Angeles (LAX) a rendu hommage à Kobe Bryant en se parant des couleurs violet et jaune de l'équipe dans laquelle le joueur a évolué durant 20 ans.

14h27

2K Games, l'éditeur du jeu vidéo NBA 2K20, a publié une mise à jour ajoutant une image rendant hommage à Kobe Bryant. L'image est présente lorsqu'on lance le jeu, puis sur les panneaux d'affichage dans le hub en ligne MyPlayer («The Neighborhood»).

L'éditeur avait également rendu hommage à la légende sur les réseaux sociaux.

14h05

Attention, de fausses images du crash de l'hélicoptère ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Il n'existe pour le moment aucune image de l'accident.

Le crash de la vidéo diffusée sur le web s'est en réalité produit aux Emirats Arabes Unis fin 2018, et il s’agissait d’un hélicoptère de secours, selon la BBC et le Daily Mail qui ont diffusé sur leur site internet respectif une vidéo similaire au moment des faits.

14h01



Le Belge Didier Mbenga, ancien coéquipier de Kobe Bryant au Lakers, lui a rendu un hommage appuyé.

L'ancien coéquipier belge de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Didier Mbenga, lui a rendu un hommage appuyé lundi: «C'était impossible de ne pas se donner à fond pour un type comme lui», a-t-il confié au journal belge L'Avenir.

Pour Mbenga, Bryant, mort dimanche dans le crash de son hélicoptère, près de Los Angeles, était plus qu'un coéquipier: c'était avant tout un «ami».

«En 2010, après notre deuxième titre commun, il a offert à chacun de nous une montre – et pas n’importe laquelle – avec nos initiales. C'était impossible de ne pas se donner à fond pour un type comme lui. Tous ceux qui l’ont connu, vous le diront: il a marqué leur vie d'une façon ou d’une autre. Moi, il m’a appelé 'Congo Cash'. Et ça restera à vie», a expliqué Mbenga, Belge d'origine congolaise.

«Depuis nos années communes aux Lakers, on a un groupe whatsapp. J’ai vu les messages affluer. Ils parlaient de Kobe. Je ne comprenais rien. Je me demandais ce qui se passait. J’ai envoyé plusieurs messages à Kobe. Il ne me répondait pas. Forcément. J’ai alors joint l’un de ses proches. Il était en pleurs… Là, j’ai compris», a révélé Mbenga qui a évolué en NBA de 2004 à 2011.

«On avait encore échangé par SMS (texto) la veille», a précisé le Belge titré en NBA en 2009 et 2010.

13h55



L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident d'hélicoptère. Voici ce que l'on sait, résumé dans notre article.

12h20

Les neuf victimes du crash d'hélicoptère ont été identifiées. Hormis Kobe Bryant et sa fille Gianna, on déplore la disparition de John, Keri et Alyssa Altobelli, ainsi que Christina Mauser, coach adjointe de l'équipe de la fille de Kobe, Payton Chester (une jeune joueuse de l'Académie) et sa mère Sarah, et le pilote, Ara Zobayan.

11h15

Les hommages se multiplient ce lundi, notamment sur les réseaux sociaux.

8h30

Les hommages à la star des Lakers se sont multipliés dans la presse internationale.

Dimanche 26 janvier

Kobe Bryant est décédé dans un crash d'hélicoptère à l'âge de 41 ans, a annoncé le site TMZ.