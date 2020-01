Novak Djokovic-Roger Federer, demi-finale de l'Open d'Australie : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une 50e rugissante. Grand classique du tennis moderne, Novak Djokovic et Roger Federer ont rendez-vous, ce jeudi, pour un nouveau duel épique et haletant pour une place en finale de l’Open d’Australie. A suivre en direct sur Eurosport à partir de 9h30.

Le bilan des confrontations entre ces deux monstres sacrés penche en faveur du Serbe (26-23). Leur dernier affrontement en Grand Chelem avait accouché de la mémorable finale de Wimbledon remportée par le n°1 mondial, qui avait notamment sauvé deux balles de matchs. Six mois plus tard, les retrouvailles s’annoncent plus déséquilibrées, même si le Suisse s’est imposé au Masters de Londres en fin d’année.

En quête d’un 8e titre à Melbourne et d’un 17e Grand Chelem, qui le rapprocherait du record de Federer (20), Djokovic a connu un parcours relativement sans encombre et n’a jamais eu besoin de puiser au fond de lui-même pour se hisser dans le dernier carré. Tout le contraire de l’Helvète qui a dû batailler. Comme au tour précédent, où il a sauvé sept balles de match face à Tennys Sandgren. «Certaines années c’est plus facile que d’autres. Cette édition est compliquée pour plein de raisons», a-t-il reconnu.

A ses difficultés se sont ajoutés des pépins physiques pour Federer, touché aux adduteurs contre l'Américain. Reste à savoir s'il aura suffisament récupéré. D'autant qu'il devra être à 100% pour défier un Novak Djokovic, lui, au sommet de sa forme. «Je ne sais pas si c’est possible de le battre. Surtout que j’ai déjà usé beaucoup de jokers pendant ce tournoi», a-t-il confié. Mais il ne part pas battu d’avance. Et en grand champion, il entend jouer sa chance à fond. «Si j’arrive à récupérer, je pense sincèrement que c’est possible de faire une bonne demie. La victoire à Londres m’a montré qu’il était battable. (…) Mais ici, par rapport à Londres, c’est en cinq sets, il faut faire encore plus de bonnes choses pendant encore plus longtemps», a-t-il ajouté.

Sa détermination affichée depuis le début de la quinzaine pour se sortir de toutes les situations a suscité l’admiration de Djokovic. «Il a démontré qu’il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il n’abandonne jamais. Dans les moments les plus importants, il est concentré et joue son meilleur tennis», a déclaré «Djoko». Et il s’attend encore à voir le Suisse prêt à tout donner et à ne rien lâcher. «Roger, c’est Roger, a-t-il glissé. On sait qu’il jouera quoi qu’il arrive à un très haut niveau.» Que le spectacle commence !