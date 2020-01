NBA : les Los Angeles Lakers vont disputer leur premier match depuis la mort de Kobe Bryant

La vie va reprendre son cours. Cinq jours après la terrible disparition de Kobe Bryant, les Los Angeles Lakers vont reprendre le chemin des parquets vendredi soir avec la réception de Portland au Staples Center.

Les coéquipiers de LeBron James, très touchés par le décès de la légende de la franchise, ont repris l’entrainement cette semaine après avoir vu leur match contre les voisins des Clippers, prévu mardi, reporté par la NBA. Logique, tant ils n’étaient vraiment pas prêts à jouer.

Il sera évidemment intéressant de voir comment vont se comporter les hommes de Frank Vogel, plus soudés que jamais après cette dure épreuve. «Nous voulons représenter les valeurs prônées par Kobe Bryant plus que tout au monde, a indiqué le coach des Lakers. Nous avons toujours voulu le rendre fier de cette équipe, et rien ne va changer de ce côté-là.»

Pour cette rencontre spéciale, qui devrait être pleine d’émotion, le prix des billets s’est envolé, atteignant les 18.000 euros sur la plateforme de revente StubHub.