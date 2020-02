Angleterre-France : pourquoi parle-t-on de «Crunch» ?

C'est le mot qui revient dès que l’on évoque les confrontations entre la France et l'Angleterre en rugby. Le « crunch » est un terme anglais qui signifie « moment crucial ».

C’est la presse britannique qui a familiarisé l’emploi de ce mot au début des années 1980 (précisément en 1981 dans le Irish Times), pour appeler les matchs de rugby opposant le XV de France à celui du XV de la Rose. Le but recherché était alors de créer une tension entre les deux meilleures formations d’Europe.

En règle générale, quel que soit le sport, lorsqu’une affiche hérite d’un surnom, il est synonyme d’engagement, d’affrontement et d’abnégation pour vaincre le rival (exemple : « El Clasico », entre le FC Barcelone et le Real Madrid en football).

Des plaquages irréguliers, des déclarations provocatrices, des essais d’anthologies, voilà pourquoi ce choc du rugby a pris le nom de « crunch ».

