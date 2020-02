PSG : après son embrouille avec Thomas Tuchel, Kylian Mbappé «like» des photos de la victoire du Real Madrid sur Instagram

Samedi très chaud chez Kylian Mbappé. Quelques heures après son échange tendu avec Thomas Tuchel lors de sa sortie contre Montpellier (5-0), l’attaquant du PSG a pris son téléphone et a liké des photos des joueurs du Real Madrid après leur succès contre l’Atlético (1-0).

Kylian Mbappé a en effet liké des photos postées sur Instagram par Karim Benzema, Sergio Ramos et Vinicius Junior après leur succès à domicile le derby madrilène. Un timing court qui interpelle et relance une nouvelle fois les rumeurs d’une envie de départ dans les prochains mois du prodige tricolore.

D’ailleurs sur la photo de Benzema, unique buteur de la rencontre, il était indiqué «There is only one Madrid». L’occasion pour le quotidien AS d’y voir également un appel du pied du champion du monde pour le Real. De quoi mettre un peu plus la pression sur le PSG…