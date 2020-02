PSG : Les détails de la fête d’anniversaire de Neymar

Soirée «blanche». C’est le dress code de l’anniversaire de Neymar, qui sera organisé avec un peu d’avance, ce dimanche, au «Yoyo», un club situé au cœur du Palais de Tokyo à Paris, au lendemain de la réception de Montpellier en championnat et à deux jours d’un déplacement à Nantes.

Après le pavillon Cambon en 2018, puis le pavillon Gabriel et une soirée «rouge» l’année dernière, le Brésilien fêtera ses 28 ans dans ce lieu qui accueille généralement des événements musicaux et culturels. Il fera exception avec cette soirée privée organisée par l’un des sponsors du n°10 parisien, dont la date officielle d’anniversaire est le 5 février.

Parmi les invités, il devrait encore y avoir du beau monde entre proches et amis de la star brésilienne, qui traverse sa meilleure période sportive depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2017. Plusieurs de ses coéquipiers au PSG et membres du staff ont également été conviés à se joindre à la fête, qui risque encore de faire couler beaucoup d'encre.

Même si contrairement aux années précédentes, il y a la volonté de célébrer cette soirée en toute discrétion et d’éviter les polémiques. Elle sera ainsi exposée le moins possible sur les réseaux sociaux. Mais pas certain que cela ne suffise…