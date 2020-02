Tournoi des 6 Nations : le XV de France marque les esprits en battant l'Angleterre (24-17)

La nouvelle ère ne pouvait pas mieux commencer. Pour son premier match du mandat de Fabien Galthié, le XV de France s’est imposé ce dimanche contre l’Angleterre (24-17), en ouverture du Tournoi des 6 Nations.

Très attendus pour le première sortie, les Tricolores, même s’ils se sont fait peur en seconde période, ont fait parler la poudre face aux vice-champions du monde. Et ce dès le début de ce «Crunch».

24-0 à l'heure de jeu

Au Stade de France, les Bleus, qui ont enregistré le forfait de Damian Penaud la veille, ont frappé rapidement. C’est d’ailleurs le remplaçant du Clermontois, Vincent Rattez qui a inscrit le premier essai en prenant facilement à défaut la défense du XV de la Rose (5e).

L’ailier rochelais a ensuite été imité par Charles Ollivon, le nouveau capitaine tricolore, auteur d’un doublé (19e, 59e). Trois essais qui ont permis aux Bleus de laisser fanny les Anglais (24-0) pendant une heure. Si le XV de la Rose a ensuite profité d’un relâchement pour revenir et atténuer le score (doublé de Jonny May), les coéquipiers de l’intenable Antoine Dupont se sont offert le point du bonus offensif. Et une victoire de prestige.

«Il y a eu du plaisir, a confirmé Ollivon. On ne voulait pas les manger mais les battre, on est venu pour ça. On a crée quelque chose, c’est la base de tout. On a une équipe en or.» Il faudra désormais confirmer sur la durée et ce, dès dimanche prochain, avec la réception de l’Italie, toujours à Saint-Denis. En tout cas, le XV de France semble avoir ouvert une nouvelle page très prometteuse.