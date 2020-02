Encore blessé, Ousmane Dembélé privé d’Euro 2020 avec les Bleus ?

Nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Alors qu’il revenait tout juste de blessure, l’attaquant français «souffre d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite», a indiqué, ce mardi, le FC Barcelone après des examens effectués dans la matinée.

Le club catalan n’a pas précisé la durée de son indisponibilité. Mais sa fin de saison est plus que compromise, et par conséquent sa participation à l’Euro 2020 avec l’équipe de France, lui qui n’a plus été appelé chez les Bleus depuis le 20 novembre 2018.

D’autant qu’il avait déjà souffert de la même blessure, mais à la cuisse gauche, quelques semaines seulement après son arrivée au Barça à l’été 2017. Et cette blessure l’avait éloigné des terrains pendant près de cinq mois.

Ce nouveau pépin physique ne fait que renforcer les inquiétudes sur la fragilité de l’ancien rennais qui totalise au moins neuf blessures depuis son arrivée en Catalogne et qui avait vu son début de saison perturbé par une blessure à la cuisse gauche, déjà au biceps fémoral, qui lui avait valu cinq semaines d’absence entre septembre et octobre avant de sortir en pleurs victime d’une «lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite» contractée le 27 novembre dernier contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

S’il n’avait toujours pas effectué son retour à la compétition, Dembélé, qui n’a joué que neuf matchs cette saison et pointé du doigt pour son hygiène de vie, avait repris l’entraînement il y a quelques jours et pensait bientôt pouvoir retrouver les terrains après deux mois au repos forcé. Mais c’est à l’infirmerie, qu’il connait trop bien, que le champion du monde va à nouveau passer les prochaines semaines.