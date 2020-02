Le touchant message de soutien de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé

Dans les moments difficiles, on peut toujours compter sur ses amis. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, victime d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite et qui devrait à nouveau être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Quelques instants après l’annonce de l’énième blessure de l’attaquant français par le FC Barcelone, l’ancien rennais a ainsi reçu le soutien de Kylian Mbappé avec un message très touchant publié sur les réseaux sociaux.

«Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater», a écrit le joueur du PSG, très proche de «Dembouz» avec lequel il avait décroché le titre de champion du monde sous le maillot de l’équipe de France en 2018.