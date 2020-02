Ligue 1 : Le PSG s'est fait peur à Nantes (1-2)

Pas de mécontentement ni de prise de bec. Mais le PSG a connu une nouvelle fin de soirée agitée, ce mardi, sur le terrain de Nantes, lors de la 23e journée de Ligue 1, malgré une nouvelle victoire (1-2).

Sans une magnifique parade dans les arrêts de jeu de Keylor Navas, le club de la capitale aurait même pu devoir se contenter du match nul. Pourtant, jusqu’à l’heure de jeu, rien ne laisser présager voir les Parisiens connaître une dernière demi-heure aussi compliquée.

Sans Neymar, touché aux cotes et laissé au repos, mais avec Kylian Mbappé, qui a joué les 90 minutes et a été à l’origine de l’ouverture du score, trois jours après sa sortie houleuse et son accrochage avec Thomas Tuchel, Paris avait mis sa main sur la rencontre grâce à Mauro Icardi, qui a effleuré une frappe d’Angel Di Maria pour mettre un terme à six matchs sans trouver le chemin des filets (29e), et Thilo Kehrer sur corner (57e), et semblait filer vers un succès tranquille. «Je suis impressionné avec la manière dont on a joué 70 minutes», a même commenté Tuchel à la fin de la rencontre.

Mais une grossière erreur de Presnel Kimpembe, à vingt minutes du coup de sifflet final, a permis à Moses Simon de réduire le score et d’enrayer la machine parisienne si bien huilée. Bousculé et beaucoup moins dominateur, le champion de France a affiché un certain manque de maîtrise, qui n’a rien de rassurant à tout juste deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions à Dortmund, et a tremblé jusqu’au bout, même si Di Maria, Mbappé ou encore Meunier ont eu des occasions de tuer le suspense.

Mais grâce à leur gardien, ils sont tout de même parvenus à tenir le coup pour poursuivre leur implacable marche en avant dans l’Hexagone et porter leur série à 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (18 victoires, 2 nuls). Une invincibilité qu’ils tenteront d’étirer, dès dimanche, avec la réception de Lyon dans un véritable test grandeur nature avant le rendez-vous européen.