Ligue 1 : l'OM peut-il tout perdre en deuxième partie de saison ?

La peur du vide. Alors qu’il pointe à la deuxième place de Ligue 1 et semblait bien parti, l’OM n’avance plus et reste sur deux matchs nuls. Le déplacement à Saint-Etienne, mercredi soir, lors de la 23e journée doit servir de déclencheur.

Car si Marseille ne perd plus depuis 14 rencontres toutes compétitions confondues, il ne gagne pas forcément en championnat. Alors que l’année avait très bien commencé avec un succès arraché à Rennes, son dauphin (0-1), les hommes d’André Villas-Boas se sont retrouvés muselés par Angers (0-0) et à Bordeaux (0-0). Dans le même temps, les Bretons, opposés à Lille mardi soir, prenaient quatre points sur leurs deux derniers matchs (nul à Nice, victoire contre Nantes).

«On perd du terrain mais on a pris un point sur d’autres adversaires, a tenu a relativiser le technicien portugais, toujours privé de Florian Thauvin. On continue notre chemin, notre série d’invincibilité, il y a des choses positives quand même pour nous.» La rencontre chez les Verts est donc très importante, au moins sur le plan comptable. «Un point à Saint-Etienne peut être positif aussi, mais on se doit de gagner, a rappelé l’ancien coach de Porto et Chelsea entre autres. Plus tôt on prendra des points, je pense 25 ou 30 points pour arriver jusqu’à la Ligue des champions, mieux ce sera. On verra aussi ce que feront les autres.»

Déplacements à Lille et Lyon

Mais pour prendre des points, Marseille doit retrouver le chemin du but. Avec un seul but inscrit en 3 matchs de championnat en 2020, le club phocéen et notamment son attaquant Dario Benedetto sont inquiétants. Tout du moins offensivement. «On n’a pas pris de buts mais on en a marqué qu’un, a souligné Dimitri Payet. A nous d’être plus décisif devant le but. On a la chance d’être solide défensivement mais à nous d’être plus performant offensivement.»

D’autant que les joueurs marseillais ont aussi semblé fatigués. L’enchainement des rencontres et le groupe restreint en sont forcément la cause «mais il ne faut pas se cacher derrière ça», a indiqué Payet qui sait que la deuxième partie de saison sera très difficile à négocier.

Hormis le PSG qu’ils recevront le 22 mars, les Marseillais iront à Lille et à Lyon. «On sait que la deuxième partie de saison sera très compliquée car on se déplace que chez des gros. Gagnons nos matchs et ça nous simplifiera la tâche.» C’est le prix à payer pour retrouver la Ligue des champions.