Les JO de Tokyo menacés par le coronavirus ?

L’inquiétude augmente. A 170 jours de l’ouverture, le patron du comité d’organisation des Jeux olympiques 2020 de Tokyo a admis mercredi que l’épidémie de coronavirus en Chine était un motif d’inquiétude «extrême».

«Nous sommes extrêmement inquiets, dans le sens où l’avancée de l’épidémie pourrait tempérer l’intérêt et l’enthousiasme pour les Jeux, a ainsi expliqué Toshiro Muto lors d’une réunion du Comité international paralympique. J’espère que cela peut être éradiqué aussi vite que possible. Nous planifions de coopérer avec le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le gouvernement et la ville de Tokyo pour affronter cette question.»

Si pour le moment, les Japonais n’évoquent pas une éventuelle annulation de l’événement, ils insistent sur l’impact indirect. Saburo Kawabuchi, le maire du village des athlètes, n’a pas hésité lui non plus à évoquer publiquement les risques de voir l’épidémie toucher directement les Jeux. «Aujourd’hui, je ne peux qu’espérer que les Jeux pourront se dérouler sans heurts et sans virus», a-t-il suggéré.

De son côté, le CIO a indiqué à l’AFP avoir «toute confiance dans les autorités compétentes, au Japon, en Chine, et dans l’Organisation mondiale de la santé, pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire face à la situation.» Tout en ajoutant que «les préparations pour les JO 2020 se poursuivent selon les plans et nous attendons avec impatience de retourner (à Tokyo) pour la prochaine ‘revue de projet’ en février.»

A noter qu’au Japon, au moins dix personnes sur un bateau de croisière sont contaminées par le coronavirus et les autorités japonaises ont porté à 14 jours la période de quarantaine des quelque 3.700 passagers et membres d'équipage.