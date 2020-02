Var : une tolérance pour les hors-jeu en Angleterre ?

La Var est au cœur des préoccupations en Angleterre. Devant le mécontentement grandissement outre-Manche, la Premier League envisage de revoir les règles pour un hors-jeu avec l’aide de l’assistance vidéo avec l’introduction d’«une tolérance».

Alors que de nombreux buts ont été refusés pour des hors-jeu minimalistes depuis le début de la saison, Richard Masters, nouveau patron du championnat anglais, a admis que certaines améliorations pouvaient être apportées à l’utilisation de la Var.

Et les hors-jeu pourraient ainsi être l'un des domaines à l'étude «pour voir si on veut des hors-jeu très précis au niveau de l'aisselle ou du talon, ou si on veut introduire une certaine tolérance. C’est une sorte de défi technique», a-t-il déclaré à la presse.

Des discussions ont été entamées avec l’International Board (en charge des règles du jeu) pour une meilleure utilisation. En décembre dernier, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin s’était épanché sur le sujet et avait déjà réclamé que le Board «clarifie» son utilisation pour les hors-jeu, mais aussi pour les mains.

Une chose est sûre, il ne devrait pas avoir de machine arrière. «En avril, il y aura une discussion plus large sur quelle VAR les clubs souhaitent pour la Premier League la saison prochaine, a indiqué Richard Masters. Je pense qu'elle est là pour rester et qu'elle sera certainement là la saison prochaine».