FC Barcelone : Ousmane Dembélé à nouveau opéré en Finlande

Ousmane Dembélé va repasser par la case opération. Victime rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la cuisse droite, en début de semaine, à l’entraînement, l’attaquant du FC Barcelone, va subir une nouvelle intervention chirurgicale, le mardi 11 février, en Finlande, a annoncé le club catalan.

La durée de son indisponibilité sera connue à l’issue de cette opération. Mais elle devrait être comprise entre quatre et cinq mois. Le champion du monde avait en effet déjà souffert de la même blessure, mais à la cuisse gauche en septembre 2017, quelques semaines seulement après son arrivée au Barça. Et il avait été au repos forcé pendant près de cinq mois après avoir été opéré… en Finlande.

Si cette indisponibilité venait à se confirmer, l’ancien rennais ne devrait pas rejouer d’ici la fin de la saison et devra faire une croix sur l’Euro 2020 avec l’équipe de France.

Cette blessure est un nouveau coup dur pour Dembélé, qui a manqué 63 matches officiels depuis son arrivée au Barça et totalisé six blessures rien qu’en 2019. Et malheureusement pour lui, 2020 est déjà mal parti…