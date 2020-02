«Je lui ai fait tout ce que je voulais à cet idiot» : Nurmagomedov pas intéressé par une revanche avec McGregor

C’est clair et net. Alors que Conor McGregor, qui a effectué récemment son retour en UFC, rêve d’une revanche, Khabib Nurmagomedov ne veut pas en entendre parler.

«Je suis surpris que les gens m’interrogent sur une revanche, a confié celui qui s’était facilement imposé en octobre 2018 dans le grand combat de l’année en UFC. Il semble que les gens veulent continuer les festivités autour de ce combat. Tout le monde a vu ce qui s’est passé dans l’Octogone. J’ai contrôlé le combat à chaque étape. Je lui ai fait tout ce que je voulais, il a même abandonné. Comment pouvons-nous même discuter d’une revanche ? On ne peut que parler de continuer les festivités et gagner de l’argent. La question est la suivante : est-ce que je veux ça ? Je me concentre sur Tony Ferguson.»

Le 18 avril prochain à l’UFC 249, le Daghestanais sera en effet opposé à «T-Ferg», l’une des références en MMA. Il n’est donc pour l’heure pas question d’une revanche contre Conor McGregor. Même pour de l’argent.

«Pourquoi aurais-je besoin de ce genre d’argent, il y a tellement d’organisations par exemple il y a le football pour les aveugles, il y a le Sambo et d’autres sports, a confié Khabib. Laissons l’UFC leur donner, s’ils ne savent pas quoi faire de l’argent. Me donner 100 millions de dollars pour battre à nouveau cet idiot ? Je ne pense pas que ce soit rationnel.»