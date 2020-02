Ligue 1 : A nouveau mordant, Lille lorgne sur le podium

La piteuse élimination à Epinal en Coupe de France a agi comme un électrochoc. Depuis le camouflet face au club de National 2, qui suivait l’élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue à Lyon et un revers contre le PSG en championnat, Lille a su se remettre la tête à l’endroit avant de se rendre, ce vendredi, à Angers en ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

Pour se relever et éviter de s’enfoncer davantage, il y a eu une remise en question de tout un groupe. «On a eu une réunion entre joueurs qui nous a fait énormément de bien. On s’est dit les choses car une équipe comme Lille se devait de réagir dans ce genre de situation, a expliqué Loïc Rémy. Et on avait largement les moyens de le faire. Il y a eu une prise de conscience.» Et elle a porté ses fruits avec des succès à Strasbourg, où les Dogues étaient menés, (1-2) et lors de la venue du Stade Rennais (1-0).

Les Dogues veulent désormais poursuivre sur cette lancée contre une équipe d’Angers qui a connu des dernières heures houleuses en raison de la mise en examen de son président Saïd Chabane, accusé d’agressions sexuelles. Mais malgré ce contexte, les Lillois restent concentrés sur eux-mêmes. «On a retrouvé une bonne dynamique et on est prêt à affronter Angers», a assuré Rémy.

D’autant que ce match peut conditionner en grande partie la fin de saison lilloise. Car grâce aux six points qu’il vient d’engranger, le vice-champion de France s’est replacé dans la course aux places européennes, et notamment à la Ligue des champions avec seulement trois points de retard sur la troisième marche du podium occupée par Rennes. «Beaucoup d’équipes vont se battre pour les 3e et 4e places. Il était important d’enchaîner une deuxième victoire, a insisté Christophe Galtier. On va devoir être très sérieux à Angers pour espérer avoir un résultat positif». Et mettre la pression sur des Rennais qui recevront, samedi, Brest.

Pour la deuxième place en revanche, la mission s’annonce plus délicate avec neuf points de retard sur Marseille. «L’OM sera dur à rattraper», a concédé l’entraîneur de Lille. Mais la rencontre entre Lille et le club olympien programmée la semaine prochaine dans le nord pourrait rebattre les cartes et revoir la position du coach lillois. A condition de ne pas rechuter en terre angevine.