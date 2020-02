Photos : séparé de sa femme Rita, qui avait flirté avec Wilder et Joshua, Riyad Mahrez aurait déjà retrouvé du réconfort

Tout va bien pour Riyad Mahrez. En verve avec Manchester City depuis le début de la saison, le capitaine de la sélection algérienne vient même de retrouver l’amour.

Alors que ces derniers mois étaient très compliqués, l’ancien joueur de Leicester a finalement rompu avec sa femme Rita Johal, ont rapporté les médias britanniques ce dimanche.

Il faut dire que la jeune mannequin était au centre de plusieurs rumeurs ces derniers temps qui auraient passablement énervés le joueur. En août, elle avait d’abord été aperçue flirtant avec le boxeur américain Deontay Wilder dans un club. Puis dernièrement, c’était avec le boxeur britannique Anthony Joshua.

Riyad Mahrez serait désormais avec la jeune Taylor Ward. Agé de 22 ans, elle est la fille de la star de télé-réalité Dawn Ward.

Rita Johal a fait du tri sur Instagram

Dernièrement, les deux tourtereaux ont été vu sortant de la zone VIP de la discothèque China White le soir du Nouvel An. «Ils sont amis depuis un certain temps mais Taylor a attendu que le mariage entre Riyad et Rita soit terminé», aurait confié un ami du footballeur.

Taylor Ward n’est pas une inconnue dans le même du ballon rond. Ni même à Manchester City puisqu’elle a déjà eu une relation avec Sergio Aguero.

A noter qu’elle était d’ailleurs présente l’Etihad Stadium lors de la demi-finale de la Coupe Carabao mercredi contre Manchester United.

De son côté, Rita Johal, mère de leur fille Inaya, a fait du nettoyage sur son compte Instagram en effaçant toutes les photos de Riyad Mahrez…