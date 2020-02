6 Nations : Le match entre le XV de France et l’Italie peut-il être reporté ?

La tempête Ciara va balayer le nord de la France avec des vents violents. Et son passage dans la capitale pourrait avoir des conséquences sur la tenue du match du tournoi des 6 Nations entre le XV de France et l’Italie, programmé ce dimanche au Stade de France (16h).

Selon Météo-France, des rafales comprises entre 70 et 90 km/h avec, localement, des pointes autour des 100km/h sont attendus en région parisienne, placée en vigilance orange, au cours de la journée. Mais c’est surtout dans la soirée que ces vents devraient se renforcer pour atteindre les 100 km/h, et même 120 km/h localement. De quoi permettre à la rencontre d’avoir lieu.

Même si par mesure de sécurité, pour les joueurs et les supporters, alors que près de 55.000 spectateurs sont attendus dans l’antre dyonisienne, le match pourrait être reporté à une date ultérieure. Un point devrait être fait quelques heures avant le coup d'envoi.

Du côté du ballon rond, la menace plane également sur la rencontre entre Strasbourg et Reims, prévue dans l’après-midi en Alsace, et le choc entre le PSG et Lyon, qui clôturera la 24e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.