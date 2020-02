6 Nations : le XV de France enchaîne une 2e victoire consécutive en disposant de l'Italie (35-22)

Une première depuis 2016. Une semaine après son probant succès contre l'Angleterre, le XV de France est venu à bout de l'Italie (35-22), dimanche, et enchaine une deuxième victoire en début de Tournoi des 6 nations.

Evidemment, tout n'a pas été parfait lors de la réception des Italiens au Stade de France notamment en seconde période mais on a eu la confirmation que les hommes de Fabien Galthié étaient très puissants offensivement comme face aux Anglais.

Avec cinq essais de Teddy Thomas (6e), Charles Ollivon (17e), Grégory Alldritt (38e), Romain Ntamatck (58e) et Baptiste Serin (70e), synonymes de bonus offensif, les Bleus s'emparent d'ailleurs de la tête du classement et devancent l'Irlande à la différence de points (+20 contre +17). Le vent et la pluie n’ont toutefois pas aidé les Tricolores à développer leur jeu, comme Ntamack qui a manqué deux transformations et une pénalité en première période.

La France fait le break a 5 minutes de la fin de la rencontre avec un superbe essai de Baptiste Serin ! 35 - 17 #FRAvITA #6nations





Suivez la rencontre en direct https://t.co/V5PWuGtF7J pic.twitter.com/arcgUXFJUP — France tv sport (@francetvsport) February 9, 2020

«On est très satisfait d’avoir ces deux victoires pour commencer, a confié Alldritt. Après, il reste encore beaucoup de travail. Le boulot est fait mais on a vu sur ce match qu’on avait encore trop de déchets. On a deux semaines pour préparer un match crucial.»

Le 22 février prochain, le XV de France se déplacera en effet au pays de Galles, tenant du titre. A Cardiff, les Bleus, qui devront travailler encore leur conquête défaillante, y verront beaucoup plus clair sur leur véritable niveau.