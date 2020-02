Après douze ans d’idylle, c’est fini entre Tony Gallopin et Marion Rousse

La fin d’une idylle de douze ans. Championne de France sur route en 2012 et aujourd’hui consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a annoncé, ce week-end, sa séparation avec Tony Gallopin.

Le couple était marié depuis octobre 2014. Et c’est sur son compte Instagram que la jeune femme a rendu public sa rupture avec le coureur de l’équipe AG2R La Mondiale, qui remonte à «quelques mois». «Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévue… Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d’affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j’ai partagé toutes ces années», a-t-elle écrit toute en sobriété sur un fond gris.

Marion Rousse et Tony Gallopin s’étaient rencontrés à Vichy en 2008 aux Championnats de France de l'Avenir. Le couple s’est dit «oui» six ans après, en 2014, deux mois après que Tony Gallopin s'est emparé du maillot jaune lors de la 9e étape du Tour de France s’achevant à Mulhouse. Ce jour-là, les deux sportifs avaient d’ailleurs échangé un baiser sur la ligne d’arrivée qui avait marqué les esprits.

Lauréate en début d’année du Prix du Meilleur consultant 2019 attribué par les Trophées de la Reconversion, Marion Rousse, qui a mis un terme sa carrière en 2015 à seulement 24 ans, sera présente dans le sud de la France, à partir de jeudi, pour le Tour de la Provence dont elle est directrice adjointe.

Tony Gallopin ne sera, lui, pas au départ à Chateaurenard. Porteur du maillot jaune sur le Tour de France 2014, l’Essonnien est actuellement blessé après une chute survenue sur le Tour de Valence. Opéré en fin de semaine dernière d’une fracture du scaphoïde, il devrait pouvoir remonter sur son vélo d’ici deux mois environ.