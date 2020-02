Ligue 1 : en direct, PSG-Lyon (1-0)

Choc au Parc de Princes. Le PSG reçoit Lyon, dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Ce duel entre les deux derniers représentants français sur la scène européenne est à suivre sur CNews.fr dès 21h.

22': BUT POUR LE PSG ! Lancé par Gueye sur le côté droit, Di Maria travaille Marçal et entre dans la surface. Il élimine le défenseur brésilien d'un crochet avant de frapper et de tromper Lopes. Ca fait 1-0.

0' : c'est parti au Parc des Princes entre le PSG et l'OL.

Les compositions :

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler - Icardi, Mbappé

Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Mendes, Tousart - Cherki, Aouar, Terrier - Dembélé.OL :